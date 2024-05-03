Смуха – Замалек прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Замалек Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 5 мая, в матче 21-го тура Премьер-лиги Египта Смуха сыграет против Замалек. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Смуха

Смуха проводит очень сильный как для себя сезон. После 20 туров Смуха занимает седьмое место с 28 очками в активе. Но плотность наверху турнирной таблицы очень высока, поэтому от пятого места Смуха отстает лишь на 1 очко. К матчу против Замалек Смуха подходит в отличной форме. В предыдущем туре эта команда обыграла на выезде Араб Контракторс 0:1, а перед этим дома разгромила Баладиъят Ал-Мехалла со счетом 4:0. Всего в 5 последних матчах Смуха набрала 9 очков.

Замалек

Из-за участия в Кубке Конфедераций КАФ Замалек пока что сыграл лишь 14 матчей, поэтому его 12-е место с 24 очками в активе не должно смущать. По потерянным очкам Замалек занимает уверенное третье место. К слову, в Кубке Конфедераций КАФ гранд египетского футбола дошел до финала, где сыграет против Беркане. В Премьер-лиге Замалек выиграл три матча подряд. В предыдущем туре “белые рыцари” обыграли Банк Египта 1:0, а перед этим одержали важную победу 2:1 над своими самыми принципиальными противниками Аль-Ахли (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 4-м туре текущего сезона Замалек разгромил Смуха 5:1.

Смуха выиграла у Замалек лишь 1 из 14 предыдущих матчей.

Прогноз на матч Смуха – Замалек

Смуха находится в хорошей форме, но у Замалека есть все, чтобы продлить победную серию. Ставлю на победу гостей.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram