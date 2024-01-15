Ирак стартует на Кубке Азии с победы над Индонезией

Победитель Кубка Азии 2007, национальная сборная Ирака, начала свой путь в финальной стадии турнира 2023 года с победы над Индонезией.

В обоих таймах очевидное преимущество было на стороне Ирака. Индонезия за весь матч нанесла в створ ворот соперника только один удар, который оказался результативным - отличился Фердинан. Ирак больше владел мячом, больше создавал моментов и логично больше забил голов: еще до перерыва по голу забили Али и Рашид, а точку во втором тайме поставил Айман Хуссейн.

Кубок Азии 2023. Расписание и результаты

В следующем туре Ирак ожидает матч с Японией - скорее всего это будет битва за первое место в группе. Индонезию ожидает поединок со Вьетнамом: обе команды должны будут доказать, что еще способны побороться за выход в плей-офф турнира.

Кубок Азии 2023. Группа D

Индонезия - Ирак 1:3

Голы: Фердинан 37 - Али 17, Рашид 45+7, А.Хуссейн 75