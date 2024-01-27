Ирак – Иордания: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023
В понедельник продолжаться матчи плей-офф Кубка Азии 2023. Игры 1/8 финала стартуют в воскресенье и продлятся до среды включительно. Первым матчем на старте недели станет встреча Ирака и Иордании. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.
Ирак – Иордания что нужно знать о матче?
Ирак показал отличные результаты в нынешнем турнире. Команда одержала победу во всех трех матчах группового этапа и квалифицировалась с первого места квартета группыD.
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У Иордании результаты немного скромнее их нынешнего соперника. В групповом этапе команда по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью, но этого было достаточно, чтобы получить путевку в следующий этап, так как команда вошла в четверку команд с наилучшими показателями.
Ирак – Иордания когда и где состоится матч?
Матч между сборными Ирака и Иордании пройдет в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа. Арбитр даст стартовый свисток в 12:30 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава – 13:30
- Киев - 14:30
- Ереван - 16:30
- Астана - 18:30
Ирак – Иордания где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.
Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Армения - TV Start
- Азербайджан - TV Start
- Грузия - TV Start
- Израиль - 5Plus
- Латвия - TV Start
- Туркменистан - Almasport
- Украина - TV Start, Sport 1 Ukraine
- Эстония - TV Start