Ирак – Иордания: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023

В понедельник продолжаться матчи плей-офф Кубка Азии 2023. Игры 1/8 финала стартуют в воскресенье и продлятся до среды включительно. Первым матчем на старте недели станет встреча Ирака и Иордании. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Ирак – Иордания что нужно знать о матче?

Ирак показал отличные результаты в нынешнем турнире. Команда одержала победу во всех трех матчах группового этапа и квалифицировалась с первого места квартета группыD.

У Иордании результаты немного скромнее их нынешнего соперника. В групповом этапе команда по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью, но этого было достаточно, чтобы получить путевку в следующий этап, так как команда вошла в четверку команд с наилучшими показателями.

Ирак – Иордания когда и где состоится матч?

Матч между сборными Ирака и Иордании пройдет в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа. Арбитр даст стартовый свисток в 12:30 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 13:30

Киев - 14:30

Ереван - 16:30

Астана - 18:30

Ирак – Иордания где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Triller TV+, Onefootball и YouTube.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.