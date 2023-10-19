Интер Майами без Месси чудом ушел от поражения

В ночь на 19 октября состоялся матч регулярного чемпионата MLS между "Интер Майами" и "Шарлотт".

Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 2:2.

Примечательно, что в матче снова не принимал участие лидер и капитан “Интер Майами” Лионель Месси. Его не внесли в заявку на игру, так как он находится в расположении сборной Аргентины, с которой проводит игры отборочного цикла чемпионата мира-2026.

Первый гол в матче был забит командой "Шарлотт" на 45-й минуте, его автором стал аргентинский нападающий Энцо Копетти. Еще до свистка на перерыв “Интер Майами” сравнял счет, автором гола стал Николас Стефанелли.

На 52-й минуте Варгас вывел “Шарлотт” вперед, а спас команду от Флориды от поражения на 84-й минуте нападающий Робби Робинсон.

Это был последний домашний матч для "Интер Майами" в этом сезоне. Команда уже точно не поднимется выше 14-го места в Западной конференции.

В последнем матче сезона “Интер Майами” снова сыграет против "Шарлотт", но уже в гостях. Игра состоится 22 октября.