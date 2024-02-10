“Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023

Сборная Катара стала победителем Кубка Азии 2023. В финальном матче турнира, который проходил как раз в Катаре, хозяева победили Иорданию 3:1. В составе победителей все три гола забил форвард Аль-Садда Акрам Афиф. У формальных гостей отличился Язан Аль-Наймат.

Любопытно, что все три гола в ворота Иордании сегодня были забиты с пенальти. Похоже, этот факт особенно разозлил фанатов, которые высказывали свое недовольство в социальных сетях.

Ниже мы представляем вашему вниманию самые рейтинговые комментарии пользователей в Х (бывший твиттер) под постами официальной страницы Кубка Азии AFC Asian Cup Qatar 2023.

Пользователь AZAM рекомендует в матчах Катара обратить внимание не на футболистов на поле, а на команду судей.

Doti называет финальный матч ограблением, а Катар обзывает неприятным словом.

Maverick пошел еще дальше: пользователь социальной сети считает, что матч с тремя пенальти в пользу хозяев - это самый большой позор в футболе.

Другой пользователь согласен с ним.

Некоторые постарались не разбрасываться громкими оскорблениями, но нашли в финале иронию, заметив, что нет ничего необычного в трех пенальти.

Кстати, Акрам Афиф стал лучшим бомбардиром Кубка Азии 2023. Однако четыре из восьми голов форвард сборной Катара забил с пенальти.

“Все награды Катару”, — подытоживает SKS.

Напомним, что Катар выигрывает Кубок Азии второй раз подряд. Следующий турнир состоится в 2027 году в Саудовской Аравии.