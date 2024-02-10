Сенсации не произошло. Катар благодаря трем пенальти обыграл Иорданию в финале Кубка Азии

10 февраля состоялся финальный матч Кубка Азии-2023, в котором сильнейшую команду континента определяли сборные Иордании и Катара. С одной стороны хозяева турнира, которые к тому же защищали титул чемпиона Азии, а с другой — настоящая сенсация турнира, сборная Иордании.

Команды показали интересную игру, но сенсации не произошло. Иордания была близка к забитому голу еще в первом тайме, но сегодня фортуна отвернулась от них.

Во втором тайме иорданские футболисты создали гораздо больше опасных моментов у ворот соперника, но на гол Аль-Наймата катарская команда ответила аж тремя реализованными пенальти и победила на домашнем Кубке Азии. Интересно, что этот триумф стал для Катара вторым подряд после победы в 2019-м.

Is Akram Afif supposed to be a magician or a footballer? 🤣

Jokes aside, that's a sick celebration. #AsianCupFinal #ASIANCUP2023 #JORvQAT pic.twitter.com/uVGnhcBGGJ — EJIN ⭐⭐⭐ (@ejinthnl_) February 10, 2024

Иордания — Катар — 1:3

Голы: Аль-Наймат 67 - Акрам Афиф 22, 72, 90+4 (все с пенальти).