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"Хайденхайм" в невероятном матче завоевал путевку в Бундеслигу

Новости футбола Сегодня, 15:42
"Хайденхайм" в невероятном матче завоевал путевку в Бундеслигу Фото: твиттер "Хайденхайма"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура Второй Бундеслиги “Хайденхайм” на выезде обыграл “Регенсбург” со счетом 3:2 и впервые в своей истории пробился в Первую Бундеслигу.

“Хайденхайм” в середине второго тайма проигрывал со счетом 0:2, но сумел вырвать победу, забив два гола после 90-й минуты.

Стоит отметить, что в параллельном матче “Гамбург” обыграл “Зандхаузен” (1:0) и фанаты клуба уже праздновали повышение в классе. Но в итоге из-за победы “Хайденхайма" “Гамбургу” придется сыграть в переходных матчах со “Штутгартом” за место в Первой Бундеслиге.

“Регенсбург" - “Хайденхайм” - 2:3 (0:0)
Голы: Овусу, 51 - 1:0, Овусу, 57 - 2:0, Саллер, 58 (автогол) - 2:1, Бесте, 90+3 (с пенальти) - 2:2, Кляйндинст, 90+9 - 2:3

“Зандхаузен” - “Гамбург” - 0:1 (0:1)
Гол: Домпе, 3 - 0:1

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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