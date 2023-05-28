"Хайденхайм" в невероятном матче завоевал путевку в Бундеслигу

В матче 34-го тура Второй Бундеслиги “Хайденхайм” на выезде обыграл “Регенсбург” со счетом 3:2 и впервые в своей истории пробился в Первую Бундеслигу.

“Хайденхайм” в середине второго тайма проигрывал со счетом 0:2, но сумел вырвать победу, забив два гола после 90-й минуты.

Стоит отметить, что в параллельном матче “Гамбург” обыграл “Зандхаузен” (1:0) и фанаты клуба уже праздновали повышение в классе. Но в итоге из-за победы “Хайденхайма" “Гамбургу” придется сыграть в переходных матчах со “Штутгартом” за место в Первой Бундеслиге.

“Регенсбург" - “Хайденхайм” - 2:3 (0:0)

Голы: Овусу, 51 - 1:0, Овусу, 57 - 2:0, Саллер, 58 (автогол) - 2:1, Бесте, 90+3 (с пенальти) - 2:2, Кляйндинст, 90+9 - 2:3

“Зандхаузен” - “Гамбург” - 0:1 (0:1)

Гол: Домпе, 3 - 0:1

Не пропустите: "Шахтер" - "Днепр-1" - 3:0 (видеообзор).