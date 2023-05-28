"Шахтер" - "Днепр-1" - 3:0 (видеообзор)

В матче 29-го тура чемпионата Украины “Шахтер” на своем поле разгромил “Днепр-1” со счетом 3:0 и завоевал титул чемпиона.

Победу донецкому клубу принесли голы Артема Бондаренко, Даниила Сикана и Тараса Степаненко.

“Шахтер”, набрав 72 очка, гарантировал себе первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Днепр-1” с 64 очками остался на втором месте.

“Шахтер” - “Днепр-1” - 3:0 (1:0)

Голы: Бондаренко, 9 - 1:0, Сикан, 55 - 2:0, Степаненко, 59 - 3:0

“Шахтер”: Трубин, Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков (Швед, 82), Бондаренко (Назарина, 82), Судаков, Криськив (Топалов, 71), Сикан (Келси, 71).

“Днепр-1”: Рыбак, Каплиенко (Хайнер, 62), Адамюк, Сарапий, Пасич (Танчик, 74), Танковский (Когут, 66), Бланко (Рыбчинский, 62), Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк (Лучкевич, 74), Довбик.

Удаления: Пеглоу (90+6), Назарина (90+6), Трубин (90+8).

Видеообзор матча

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