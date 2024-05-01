Экстрасенс? Бывший форвард Ливерпуля удивил точным прогнозом на полуфинал ЛЧ

Вчера Бавария и Реал Мадрид сыграли 2:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, который проходил в Мюнхене. А уже после игры в сети одной из самых обсуждаемых персон стал бывший форвард Ливерпуля Дэниэл Старридж.

Ровно за минуту до старта матча Старридж в твиттере написал абсолютно точный прогноз на то, какие футболисты будут забивать за Баварию. Он даже угадал, что Кейн отличиться голом именно с пенальти.

“Сане сегодня будет большой проблемой. Гол от него и пенальти в исполнении Кейна”, – написал Старридж.

Sane will be a big problem tonight. Goal for him and a pen for Kane — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) April 30, 2024

34-летний Старридж официально завершил карьеру в январе этого года. Его последним клубом стал австралийский Перт Глори. Кроме Ливерпуля, этот нападающий выступал в Премьер-лиге за Челси, Болтон, Манчестер Сити и Вест Бромвич. В сезоне-2019/20 Старридж играл за Трабзонспор.

Также на счету Старриджа 8 голов в 26 матчах за сборную Англии.

Ответный матч между Баварией и Реалом состоится в Мадриде в следующую среду, 8 мая.