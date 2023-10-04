Группа Е ЛЧ. Фартовый Лацио снова забивает на последних секундах и побеждает в Шотландии

Во втором матче дня в Группе Е встречались Селтик и Лацио. Шотландцы на старте группового этапа проиграли Фейеноорду 0:2, а римляне на последних секундах спасли ничью в игре с Атлетико Мадрид (1:1).

В очном матче командам определить победителя не удалось. В дебюте игры Фурухаси забил за Селтик и открыл счет в матче. Однако вскоре Весино восстановил паритет на табло.

Незадолго до завершения игры Селтик забил второй гол, однако арбитры его отменили после просмотра повтора из-за офсайда у Пальмы. А вот второй гол Лацио оказался по правилам: как и в игре с Атлетико в первом туре, 36-летний ветеран Педро забил на последних секундах благодаря ошибке Селтика на своей половине.

Напомним, что ранее в этой группе Атлетико победил Фейеноорд 3:2.

После двух туров Атлетико и Лацио возглавляют группу Е с четырьмя очками. Следом идут Фейеноорд и Селтик - три и один балл соответственно.

В следующем туре 25 октября Селтик дома будет принимать Атлетико, а Лацио поедет в гости к Фейеноорду.

Селтик - Лацио 1:2

Голы: Фурухаси 12 - Весино 29, Педро 90+5