Вечер камбэков в ЛЧ. Шахтер побеждает Антверпен, Атлетико одолел Фейеноорд

В первых двух матчах Лиги Чемпионов 4 октября Антверпен и Атлетико на своих стадионах принимали Шахтер и Фейеноорд соответственно.

Антверпен — Шахтер 2:3

Бельгийская команда начала игру с забитого гола на третьей минуте. Более того, хозяева поля продолжали давить на ворота Шахтера и на 33-й минуте удвоили преимущество. Баликвиша стал автором забитого гола. После первого тайма Антверпен уверенно вел в счете 2:0.

Но после перерыва Шахтер сделал нечто невероятное. На 48-й минуте Данило Сикан сократил отставание в счете. Шахтер понял, что можно забивать еще и сделал это на 71-й минуте благодаря голу Ракицкого со штрафного. А через пять минут украинская команда уже вышла вперед. Вратарь Антверпена допустил ошибку, не смог удержать мяч в руках и после удара Назарины, Сикан оформил дубль, забив в пустые ворота.

На последней минуте уже компенсированного времени Антверпен не реализовал пенальти. Таким образом, Шахтер одерживает первую победу в этом сезоне Лиги Чемпионов и набирает три очка.

Атлетико — Фейеноорд 3:2

Матч для "матрасников" начался не так, как они хотели. На седьмой минуте нидерландцы, благодаря автоголу, смогли открыть счет, через пять минут Альваро Мората восстановил паритет. Фейеноорд смог еще раз забить в первом тайме, на 34-й минуте Давид Ганцко еще раз вывел гостей вперед. Однако Атлетико смог еще раз отыграться. Уже в компенсированное время Грисман отметился голом.

После перерыва Альваро Мората оформил дубль и впервые в матче вывел вперед именно команду Диего Симеоне. Несмотря на давление нидерландцев, Атлетико выдержало это и одержало непростую победу во втором туре Лиги Чемпионов.