Гранды готовятся начать борьбу за полузащитника Шахтёра

Несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, топовые европейские клубы не поубавили интерес к полузащитнику Шахтёра Георгию Судакову.

По сообщениюCalciomeracto, для Ювентуса и Наполи ценник в 50 миллионов евро оказался великоватым, но 21-летним украинцем также интересуются Манчестер Сити, Барселона, Бавария и Ливерпуль.

Напомним, что именно со «старой синьорой» очень тесно связывали игрока в зимнее трансферное окно, но перехода так и не случилось. Так же сообщалось, что Ювентус продолжит следить за ним и впредь.

Заоблачная клаусула прописана в новом контракте Судакова, который тот подписал в этом году длительностью до конца 2028 года.Transfermarktоценивает игрока в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел за дончан 18 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.