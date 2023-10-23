Фанаты пытались сорвать матч Аякса. Команда проиграла и опустилась в зону вылета

Один из грандов нидерландского футбола “Аякс” продолжает лихорадить. Вчера команда потерпела очередное поражение и опустилась в зону вылета.

В гостях один из лидеров прошлого первенства проиграл скромному “Утрехту” со счетом 3:4. На данный момент “Аякс” находится на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Сама встреча была омрачена неприятным эпизодом. Под конец второго тайма фанаты бросили на поле неизвестный предмет и арбитр приостановил встречу. Произошло это еще при счете 3:3. После возобновления игры гости пропустили еще один мяч и отыграться не смогли.

Отметим, что это уже не первый раз, когда матчи с участием “Аякса” в этом сезоне останавливали.

Интересно, что для команды из Амстердама это первый раз в истории, когда они не смогли выиграть ни в одном из последних восьми матчей во всех турнирах.

К слову, главный тренер “Аякса” Морис Стейен полон оптимизма. Он заявил, что не покинет команду и будет дальше пытаться изменить ситуацию. Он отметил, что чувствует поддержку.