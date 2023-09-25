Матч Аякс - Фейенорд останавливали из-за массовых беспорядков

В воскресенье, 24 сентября, состоялся матч между Фейенордом и Аяксом. Однако он был прерван из-за беспорядков на стадионе.

Уже к 37-й минуте поединка роттердамцы забили в ворота амстердамского клуба три безответных гола. Дубль оформил Сантьяго Хименес. Еще один мяч записал в свой актив Игорь Пайшан. После этого болельщики Аякса с трибун начали забрасывать поле файерами и дымовыми шашками. Из-за этого арбитр остановил матч на некоторое время.

Матч возобновили, но болельщики в дальнейшем продолжали беспорядки. На 55-й минуте арбитр окончательно остановил игру. Матч был остановлен при счете 3:0 в пользу Фейенорда. Болельщики Аякса требуют перемен в руководстве.

Аякс провально начал новый сезон чемпионата Нидерландов, набрав всего пять очков после четырех сыгранных матчей, и занимает 14 место сейчас. Прошлую кампанию амстердамцы завершили на третьей позиции, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.

Что касается Фейенорда, то они после пяти туров имеют 11 очков и занимают четвертую строчку. В прошлом сезоне они впервые за шесть лет стали чемпионами Эредивизии.