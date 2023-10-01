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Европейские гранды в погоне за Вермереном

Новости футбола Сегодня, 10:20
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Европейские гранды в погоне за Вермереном Европейские гранды в погоне за Вермереном

Молодой полузащитник бельгийского Антверпена попал на радары многим топ-клубам из сильнейших лиг Европы. Об этом сообщает HLN.

18-летний хавбек Артур Вермерен может в ближайшее трансферное окно сменить клуб. По информации источника, футболист попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, Барселоны и дортмундской Боруссии. Также сообщается, что Антверпен готов отпустить своего игрока не менее чем за 30 миллионов евро.

Действующий контракт у Артура до лета 2026 года, а недавно мы уже сообщали об интересе к футболисту со стороны топ-клубов.

Добавим, что Вермерен провел за Антверпен 46 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также футболист выступает за молодежную сборную Бельгии.

К слову, Трансфермаркт оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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