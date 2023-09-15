Барселона нацелилась на 18-летнего бельгийского таланта

Полузащитник "Антверпена" Артур Вермерен может круто изменить свою карьеру.

Согласно информации Mundo Deportivo, уже следующей зимой молодой талант может перейти в “Барселону”.

По данным источника, представители каталонского клуба систематически наблюдают за выступлениями 18-летнего игрока. Недавно скауты "Барселоны" посетили три матча "Антверпена".

По предварительным данным, стоимость Вермерена оценивается примерно в 15-20 миллионов евро. Интересно, что в услугах футболиста заинтересован не только чемпион Испании. Была информация, что за ним наблюдают "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и "Брайтон".

В прошлом сезоне Вермерен провел в составе чемпиона Бельгии 29 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

Соглашение молодого таланта действует до июня 2026 года, а ориентировочная стоимость игрока составляет 17 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Напомним, что в прошлом сезоне каталонская “Барелона” уверенно выиграла чемпионат Испании, опередив “Реал” на 10 баллов.