Это'О хотел уйти из Федерации футбола Камеруна

После неудачи на Кубке африанкских наций легендарный Самуэль Это'О принял решение подать в отставку с поста президента Федерации футбола Камеруна.

Однако, как сообщает официальный твиттер организации, исполнительный комитет не принял отставку бывшего нападающего.

В заявлении говорится, что Это`О должен продолжать свою работу над реконструкцией камерунского футбола, согласно плану, который он предоставил во время предвыборной кампании.

Читайте также: Еще один тренер уволен по результатам Кубка Африки

Это'О занимает должность президента Федерации футбола Камеруна с декабря 2021 года.

Сборная Камеруна вылетела из Кубка Африки на стадии 1/8 финала. Команда Ригобера Сонга уступила сборной Нигерии 0:2.