Еще один тренер уволен по результатам Кубка Африки
Португалец Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Египта, сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации Египта в X.
Сборная Египта неудачно сыграла на Кубке Африки-2023. “Фараоны” не выиграли ни одного матча на групповом этапе, но все равно смогли выйти в 1/8 финала с третьего места. Соперником Египта в плей-офф стала сборная ДР Конго, которая выиграла в серии пенальти.
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Руй Витория тренировал Египет с августа 2022 года. Под его руководством сборная сыграла 18 матчей: 12 побед, 4 ничьих и 2 поражения.
До сборной Египта 53-летний португалец тренировал Бенфику, Спартак Москва, саудовский Аль-Наср и Виторию Гимарайнш.
Египет после 2 туров лидирует в своей группе в отборе на чемпионат мира-2026. “Фараоны” обыграли Сьерра-Леоне (2:0) и Джибути (6:0). Также в их группе играют Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и Эфиопия.