Еще один тренер уволен по результатам Кубка Африки

Португалец Руй Витория отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Египта, сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации Египта в X.

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون



قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

Сборная Египта неудачно сыграла на Кубке Африки-2023. “Фараоны” не выиграли ни одного матча на групповом этапе, но все равно смогли выйти в 1/8 финала с третьего места. Соперником Египта в плей-офф стала сборная ДР Конго, которая выиграла в серии пенальти.

Руй Витория тренировал Египет с августа 2022 года. Под его руководством сборная сыграла 18 матчей: 12 побед, 4 ничьих и 2 поражения.

До сборной Египта 53-летний португалец тренировал Бенфику, Спартак Москва, саудовский Аль-Наср и Виторию Гимарайнш.

Египет после 2 туров лидирует в своей группе в отборе на чемпионат мира-2026. “Фараоны” обыграли Сьерра-Леоне (2:0) и Джибути (6:0). Также в их группе играют Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и Эфиопия.