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"Это может показаться удивительным". Беллингем рассказал интересную деталь о своем детстве

Новости футбола Сегодня, 01:20
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Это может показаться удивительным". Беллингем рассказал интересную деталь о своем детстве "Это может показаться удивительным". Беллингем рассказал интересную деталь о своем детстве

Джуд Беллингем, полузащитник мадридского "Реала", признался, что в детстве он не был фанатом футбола.

"Сначала мне не нравился футбол. Это может показаться удивительным, потому что сейчас я не представляю свою жизнь без него. В то время я ходил на тренировки и собирал траву и цветы, чтобы сделать небольшие букеты маргариток для мамы", - сказал Беллингем, слова которого приводит фанцузское издание L'Équipe.

Как известно, сейчас Беллингем считается одним из самых перспективных футболистов мира. Многие склоняются к мнению, что в будущем он станет легендарным игроком.

Англичанин перешел в "Реал" из "Боруссии" Дортмунд в минувшее трансферное окно за 103 миллиона евро. Его контракт с испанским клубом действует до июня 2029 года.

Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

В настоящее время "Реал" является лидером испанской Примеры, имея в своем активе 28 очков после 11 матчей под руководством Карло Анчелотти.

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