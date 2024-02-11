«Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО

Вчера состоялся финальный поединок на Кубке Азии 2023, в котором встречался действующий чемпион и в тоже время хозяева турнира – Катар с Иорданией.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу Катара и хет-трик в этом матче оформил нападающий катарского Аль-Садда Акрам Афиф забив все свои голы с пенальти.

Но помимо всего, этот матч запомнился довольно интересным празднованием гола от Афифа. Открыв счет на 22-й минуте, нападающий на секунду остановился, достал из своего носка карту со своей фотографией и приступил к фокусу. Он подбежал к трибунам и прямо перед фанатами встряхнул карточку, после чего изображение сменилось буквой S.

Многие болельщики остались под огромным впечатлением от такого фокуса. Один из пользователей Reddit заявил, что праздник был одним из лучших, которые они видели за долгое время.

Они написали:

«Это было чертовски круто, хахахаха, один из лучших праздников, которые я видел за долгое время».

Между тем другой описал его как волшебный и веселый трюк:

«В этом празднике все волшебно и весело. Лучший праздник на свете».

Другой пользователь добавил:

«Это чертовски больно».

Еще один пользователь назвал празднование Афифа «легендарным»:

«Представьте себе, что вы забиваете гол в континентальном финале и случайно выполняете фокус на своем празднике. Легендарное дерьмо».

Также отмечали то, что Афиф был готов к такому и написали:

«Ему огромная заслуга за то, что карточка была засунута в носок на 20 минут».

Афиф провел отличный турнир и сыграл ключевую роль в своей сборной на Кубке Азии. Он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. С момента своего дебюта в 2015 году он провел более 100 матчей за Катар.