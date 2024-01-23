Еще одна потеря. Основной голкипер сборной Египта больше не сыграет на КАН

Проблемы сборной Египта на Кубке африканских наций продолжаются. Теперь “Фараоны” остались без своего основного голкипера Мохамеда Аль-Шенави.

В концовке вчерашнего матча против Кабо-Верде (2:2) Аль-Шенави получил травму плеча, а его заменил Мохамед Абу Габал, известный как Габаски.

Сегодня стало известно, что 35-летний вратарь Аль-Ахли на турнире больше не сыграет.

Напомним, ранее Египет остался без своей главной звезды Мохамеда Салаха, который получил травму подколенного сухожилия и отправился на реабилитацию в Ливерпуль. Он сможет вернуться на турнир, в лучшем случае, к полуфиналу.

Сборная Египта с 3 очками финишировала на втором месте в своей группе. В 1/8 финала Египет сыграет против сборной, которая займет второе место в Группе F. На данный момент там с 4 очками лидирует Марокко, ДР Конго и Замбия набрали по 2 балла, а Танзания – 1.