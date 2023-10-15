Еще три сборные досрочно вышли в финальную часть Евро 2024

После первых матчей 8 тура отбора на Евро 2024 стали известны еще две сборные, которые сыграют в финальной части турнира.

Испания на выезде одержала минимальную победу над Норвегией 1:0. Благодаря этой победе “Фурия Роха” обеспечила себе участие летом 2024 года в Евро 2024 в Германии. Также триумф Испании позволил выйти в финальную часть турнира Шотландии. Также на Евро 2024 сыграет Турция - после победы над Латвией и поражения Хорватии национальная сборная Турции вышла в финальную часть турнира.

Таким образом, в группе А мы уже знаем обоих победителей. Не пробились в следующий этап турнира Норвегия, Грузия и Кипр.

На данный момент известны уже 7 из 24 участников финальной части Евро 2024.

Германия

Португалия

Франция

Бельгия

Испания

Шотландия

Турция

В октябре международная пауза будет длится еще два дня. Заключительные игры квалификации состоятся в ноябре.

Финальная часть турнира пройдет с 14 июня по 14 июля на стадионах Германии.