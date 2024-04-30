Бывший соперник Сауля Альвареса сделал необычный прогноз на бой Канело - Мунгия

Джон Райдер, бывший соперник Сауля Альвареса сделал прогноз на бой Канело - Мунгия, который состоится 4 мая.

Райдер уступил обоим боксерам в свое время. В мае прошлого года британец решением судей проиграл Канело. А в январе этого года Хайме Мунгия одолел Джона, после чего тот завершил карьеру.

"Точность удара [Канело] очень хорошая. Он подаст вам знак, что собирается нанести удар, и вы думаете: «Хорошо, я вижу, что это произойдет», и вы уклоняетесь от некоторых, но он ударит вас и приземлится, и это будет тяжело. Все будет стоять за этим выстрелом. Он действительно наносит серьезный ущерб людям.

Я думаю, что Канело победит. Я думаю, это будет близко. Мунгия хорошо начнет бой и может даже подняться на три-четыре раунда вперед. Но я думаю, что Канело проявит себя уверенно во второй половине боя и добьется успеха. Он слишком точен, и его удары оказывают продолжительный эффект. Он раздавит Мунгию, думаю, что он победит его по очкам”, - цитирует Райдера BoxingScene.