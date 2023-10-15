Евро-2024. Фейл Мораты и гол Гави. Испания минимально обыграла Норвегию

15 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Норвегии и Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

На 20-й минуте произошел курьезный случай.

Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

Единственный гол на 49-й минуте забил Гави.

Сейчас Испания занимает первое место в таблице группы А. У команды 15 очков после 6 туров. На 2-м месте располагается Шотландия также с 15 пунктами. На третеьй строчке - Норвегия (10), на 4-й - Грузия (7), на 5-й - Кипр (0).

Ранее 15 октября состоялся поединок между Грузией и Кипром, где игра завершилась со счетом 4:0 в пользу крестоносцев.

Евро-2024. Квалификация. 15 октября

Группа А. 8-й тур

Норвегия - Испания - 0:1

Гол: Гвви, 49