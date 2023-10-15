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Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр

Новости футбола Сегодня, 11:03
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр Фото: twitter.com/GeorgiaGff/ Автор неизвестен

Сегодня в рамках восьмого тура квалификации на Чемпионат Европы-2024 встречались аутсайдеры группы А, сборные Грузии и Кипра.

В первом тайме на поле была равная борьба, но открыть счет команды не сумели. А в самом начале второй половины встречи хозяева вышли вперед. Гол на счету полузащитника австрийского Штурма Отара Китеишвили. Спустя еще несколько минут голом отметился и лидер грузинской команды Хвича Кварацхелия. На 82-й минуте еще один мяч в ворота гостей забил Леван Шенгелия, а окончательный счет на табло установил Микаутадзе.

После этой победы сборная Грузии обеспечила себе четвертое место, а Кипр без набранных очков последний. В ноябре обе команды сыграют против сборной Испании, а грузинам предстоит еще один матч против шотландцев.

Квалификация на Евро-2024. Восьмой тур. Группа А

Грузия — Кипр — 4:0

Голы: 1:0 — Китеишвили 46, 2:0 — Кварацхелия 58, 3:0 — Шенгелия 82, 4:0 — Микаутадзе 90+5.

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