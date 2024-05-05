Не играл с февраля. Звездный полузащитник Челси вернулся на поле после травмы

Челси проводит матч 36 тура Английской Премьер-лиги против команды Вест Хэм на своем стадионе. Эта игра происходит в воскресенье, 5 мая.

Челси спокойно проводит эту встречу. В первом тайме команда Почеттино забила три гола, а сразу после перерыва они довели счет до разгромного - 4:0. Синие спокойно контролируют игру и не дали своим соперникам создать много в ответ.

На 76-й минуте на футбольном поле появился Кристофер Нкунку. Французский звездный футболист не выходил на поле с 25 февраля, тогда он принял участие в финале EFL Cup, затем он получил травму и не играл.

В общем, в нынешнем сезоне он провел только семь игр за Челси и успел за это время забить два гола.