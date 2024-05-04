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Рома – Ювентус прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Рома - Ювентус прогноз Фото: https://www.chiesaditotti.com/ Автор - Valerio Pennicino
Рома Рома
Серия А Италия 05 мая 2024, 14:45 Рома - Ювентус
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Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Ювентус Ювентус
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 2
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В центральном матче 35 тура Серии А свою встречу проведут Рома – Ювентус. Эксперты Dailysports составили свой вариант прогноза на эту интересную битву.

Рома

Для римлян этот сезон может стать, как хорошим, так и провалом, все будет зависеть от концовки. Пока команда пятая в Серии А, эта позиция тоже дает право сыграть в Лиге Чемпионов, так как федерация получила дополнительную путевку за успешный сезон. Дышит в спину Аталанта, отстающая на два очка, но у конкурента игра в запасе. В последнем туре «волки» расписали боевую ничью в гостях с Наполи – 2:2.

Посреди недели Рома провела свою первую полуфинальную встречу Лиги Европы против мощного Байера дома, уступив 0:2, теперь отыграться в гостях будет невероятно сложно, дорога в финал практически закрыта, нужно обязательно финишировать в пятерке чемпионата.

Ювентус

Клуб «старой синьоры» пока идет третьим в чемпионате, команду хватило примерно на полсезона, чтоб вести борьбу за титул. Сейчас Ювентус не выглядит мотивированным, об этом свидетельствует и серия из трех ничьих подряд. В последнем туре туринцы сыграли дома вничью против прямого конкурента Милана – 0:0.

У Юве будет шанс завоевать Кубок Италии, 15 мая придется сыграть в финале турнира против сильной Аталанты. Учитывая турнирное положение, команда не должна выпасть из зоны Лиги Чемпионов, хотя место в пятерке пока еще не гарантировано.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга этих команд, завершилась домашней победой Ювентуса со счетом 1:0.
  • В 5 очных встречах из последних шести забивалось меньше трех голов.
  • У Ромы дома в этом чемпионате 11 побед, 3 поражения и столько же ничьих.
  • Ювентус не побеждает в гостях, в Серии А уже шесть матчей кряду.

Рома – Ювентус Прогноз

В матче с красивой афишей букмекеры не осмелились выделить фаворита, в турнирном плане победа нужнее римлянам, но Ювентус точно не будет заниматься благотворительностью. Рискнем поставить на успех хозяев с нулевой форой, также есть смысл рассмотреть вариант с низовым тоталом.

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