Ужасный финал. Фанат ПСВ перед золотым матчем своей команды потерял пальцы из-за пиротехники

Матч 32 тура Эредивизи против Спарты Роттердам стал для ПСВ триумфальным: команда из Эйндховена досрочно выиграла лигу и 25-й раз в истории стала лучшей в стране.

Этот день запомнят не только футболисты ПСВ, но и один из фанатов команды. Перед стадионом подпалил пиротехническую шашку и держал ее над головой.

Источник: The Sun

В какой-то момент пиротехника взорвалась. Сначала казалось, что ничего страшного не произошло. Однако вскоре стало видно, что владелец пиротехники потерял несколько пальцев.

Источник: The Sun

Дальнейшая судьба пострадавшего неизвестна. Однако скорее всего он пропустил “золотой” матч и отправился в больницу.