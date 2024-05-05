ПСВ 25-й раз в истории стал чемпионом Эредивизи
Новости футбола Сегодня, 09:27
Фото: https://twitter.com/PSV
В воскресенье, 5 мая, ПСВ провел матч 32 тура Эредивизи против команды Спарта Роттердам.
Эйндховенская команда пропустила мяч на восьмой минуте, но за семь минут сначала перевернули ход матча, забив два мяча. Однако, на 29-й минуте снова ПСВ пропустил. Уже во втором тайме Эйндховен решил все вопросы относительно победителя. Голы на 67-й и 78-й минутах стали, в итоге, чемпионскими.
За два тура до конца нынешнего сезона Эредивизи ПСВ имеет отрыв от ближайшего преследователя - 12 очков. Таким образом, эндховенская команда уже точно гарантировала себе чемпионский титул Нидерландов.
Для ПСВ - это 25-й титул в истории, они занимают второе место по чемпионствам в Эредивизи, больше имеет только Аякс (36).
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