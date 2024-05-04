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Севилья – Гранада прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Севилья - Гранада прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 05 мая 2024, 15:00 Севилья - Гранада
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Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Гранада Гранада
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.79
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Программу 34-го тура испанской Ла Лиги закроет матч на арене "Рамон Санчес Писхуан", где местная Севилья примет Гранаду. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Севилья

«Нервионцы» в прошлом розыгрыше испанской Ла Лиги заняли только 12-е место, однако смогли компенсировать очевидный провал победой в Лиге Европе. В текущем сезоне команда Кике Санчеса Флореса также пасёт задних в Примере, занимая по итогам 33-х туров только 13-е место. Отрыв от зоны вылета составляет 12-ть очков, который значительно увеличился за счёт положительных результатов в последних четырёх турах, когда были обыграны Хетафе (на выезде - 1:0), Лас-Пальмас (на выезде - 2:0) и Мальорка (дома - 2:1), а также добыта ничья в противостоянии с Бетисом в рамках предыдущего тура - 1:1.

Гранада

"Насриды" ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе и пока занимают вторую строчку с конца турнирной таблицы, имея за спиной 21 набранный балл. От спасительной 17-й строчки команду Александера Медины отделяет сразу 10-ть очков, однако списывать Гранаду со счётов заранее не стоит. В последних турах "Насриды" заметно активизировались и смогли взять семь баллов в трёх поединках. Так, в последнем матче в родных стенах Гранада крупно обыграла Осасуну со счётом 3:0, а перед этим была выездная ничья с Атлетиком и домашняя победа над Алавесом. Как видите, очки набирались уж точно не с аутсайдерами!

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Севилья обыграла Гранаду в первом круге со счётом 3:0
  • В трёх матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Севилья выиграла 4 последних домашних матча у этого соперника

Севилья – Гранада прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля, однако коэффициент на победу Севильи в районе 1.79 достаточно интересно выглядит. Очевидно, что Гранаду остерегаются. Но стоит ли? Гранада на выезде взяла только три очка, причём не выиграв ни разу. Наша ставка «Победа Севильи».

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Прогноз на матч Победа Севилья
Коэф.: 1.79
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