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Ведущий защитник Милана не заинтересован в переходе в Баварию Мюнхен

Новости футбола Сегодня, 12:34
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Ведущий защитник Милана не заинтересован в переходе в Баварию Мюнхен Фото: football-italia.net

Бавария Мюнхен определила левого защитника Милана Тео Эрнандеса одной из приоритетных трансферных целей на лето. Мюнхенский клуб готов был заплатить за французского футболиста порядка 60-70 миллионов евро.

Однако, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, футболист сборной Франции не заинтересован в переезде в Мюнхен, что делает этот переход маловероятным.

Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить Эрнандесу новый контракт на улучшенных условиях. Однако, клуб и игрок не смогли прийти к общему знаменателю по этому вопросу. Следовательно, россонери готовы рассмотреть предложения по игроку летом, но только за солидную сумму.

В текущем сезоне 26-летний Эрнандес забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах росснонери. Француз выступает за итальянский клуб с 2019 года. Милан заплатил за игрока Реалу порядка 22 миллионов евро.

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