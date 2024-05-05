Ведущий защитник Милана не заинтересован в переходе в Баварию Мюнхен

Бавария Мюнхен определила левого защитника Милана Тео Эрнандеса одной из приоритетных трансферных целей на лето. Мюнхенский клуб готов был заплатить за французского футболиста порядка 60-70 миллионов евро.

Однако, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, футболист сборной Франции не заинтересован в переезде в Мюнхен, что делает этот переход маловероятным.

Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить Эрнандесу новый контракт на улучшенных условиях. Однако, клуб и игрок не смогли прийти к общему знаменателю по этому вопросу. Следовательно, россонери готовы рассмотреть предложения по игроку летом, но только за солидную сумму.

В текущем сезоне 26-летний Эрнандес забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах росснонери. Француз выступает за итальянский клуб с 2019 года. Милан заплатил за игрока Реалу порядка 22 миллионов евро.