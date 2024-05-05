Директор Боруссии Дортмунд высказался о будущем Джейдона Санчо в клубе

Спортивный директор Боруссии Дортмунд Себастьян Кель высказался о будущем Джейдона Санчо в клубе.

Топ-менеджер “шмелей” подтвердил, что в Дортмунде хотят оставить у себя на следующий сезон игрока, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед.

“Мы сделаем все возможное, чтобы Джейдон Санчо остался здесь. Но Манчестер Юнайтед также видит, насколько хорошо он играет в данный момент. Может быть, они тоже хотят его продать с выгодой или вернуть… Так что посмотрим”, - рассказал Кель для Welt.

Ранее сообщалось, что единственным условием, при котором Санчо сможет вернуться на “Олд Траффорд”, – это отставка главного тренера Юнайтед Эрика тен Хага. Или же англичанин должен будет принести наставнику извинения за критику в его адрес.

После возвращения в Боруссию английский вингер принял участие в 17 матчах “шмелей”, записав на свой счет три гола и два ассиста.