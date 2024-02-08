Известно условие, при котором Санчо вернется в Манчестер Юнайтед

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо из-за конфликта с наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом проведет остаток сезона в дортмундской Боруссии.

Возвращение 23-летнего вингера в Манчестер маловероятно. По сообщению Football Insider, Санчо может вернуться в первую команду красных дьяволов, но только если тен Хаг будет уволен.

Напомним, что в начале сентября вингер публично повздорил со своим наставником, когда последний заявил, что Санчо не попадает в состав из-за его низких показателей на тренировках.

Джейдон же откинул эти заявления, заявив, что он «долгое время был козлом отпущения» и на тренировках он выкладывается в полной мере.

Вскоре тен Хаг заявил, что путь вернуться в основную команду для Санчо очень прост – принести публичные извинения, чего вингер пока не сделал.