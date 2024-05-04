Райо Вальекано – Альмерия прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Райо Вальекано Коэф.: 1.64 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

5 мая свою встречу в рамках Примеры проведут Райо Вальекано – Альмерия. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Райо Вальекано

«Великаны» в прошлом сезоне выглядели интересно, поэтому от команды даже ждали борьбы за еврокубки. Выдержать конкуренцию в чемпионате не удалось, команда идет только 15-й в турнирной таблице, при этом отрыв от зоны вылета солидный, целых 8 очков. Клуб в последнем туре провалился в гостях против Вильярреала, уступив со счетом 0:3, таким образом, была прервана серия из четырех матчей без поражений, за этот отрезок удалось набрать 8 очков. В битве против безнадежного аутсайдера «великанам» надо играть исключительно на победу.

Альмерия

В этом сезоне Альмерия стала первой командой, которая официально вылетела в Сегундо, хоть и осталось провести пять матчей, нет даже теоретических шансов на спасение. Не сложно догадаться, что клуб идет последним в турнирной таблице, набрав всего 14 очков. В последнем туре было очередное поражение, на этот раз уступили на своем поле Хетафе со счетом 1:3.

Конечно, футболисты хотят, чтоб этот кошмар быстрее закончился, никто не хочет быть в роли безнадежного аутсайдера. Оставшиеся матчи это возможность получить ценный опыт в сильнейшем испанском дивизионе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Райо Вальекано в очной встрече первого круга сумел одержать выездную победу со счетом 2:0, оба мяча были забиты с пенальти еще в первом тайме.

«Великаны» не впечатляют в домашних встречах, но не проигрывают на своем поле пять матчей подряд.

У Альмерии всего одна победа в гостях, при этом было 12 поражений и три ничьи.

Райо Вальекано – Альмерия Прогноз

Какой-то сумасшедшей мотивации у соперников не будет, хотя Райо Вальекано котируется очевидным фаворитом этой пары. Хозяева будут играть на победу, чтоб сильнее оторваться от зоны вылета. Альмерия просто доигрывает чемпионат, хотя может создать проблемы. Поставим здесь на чистую победу «великанов».

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