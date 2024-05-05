"Я лучший боец прямо сейчас". Канело прокомментировал очередную успешную защиту титула

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль “Канело” Альварес в ночь с 4 на 5 мая успешно защитил титул, победив своего соотечественника Хайме Мунгию.

“Канело” обладал преимуществом по ходу битвы, но бой продлился все двенадцать раундов и победителя пришлось определять судьям. Рефери единогласно отдали её действующему чемпиону.

“Я очень горжусь тем, что все мексиканцы наблюдают за нами в весовой категории. Хайме - отличный боец. Он сильный, он умный. Но он немного медленный. Я вижу каждый удар. Иногда он доставал меня, потому что я становлюсь таким уверенным в себе. горжусь этим... Я точно лучший боец сейчас”, - сказал Альварес ESPN.

Это была четвертая успешная защита Альваресом своих титулов. В прошлом году он также одержал победу решением судей над Джермеллом Чарло и Джоном Райдером.

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