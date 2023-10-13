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Первые победители квалификации. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 16:53
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Первые победители квалификации. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро 2024 После матчей отбора на Евро 2024 в пятницу стали известны первые команды, которые пробились в финальную часть турнира.

После матчей отбора на Евро 2024 в пятницу стали известны первые команды, которые пробились в финальную часть турнира.

Национальная сборная Франции на выезде обыграла Нидерланды 2:1. Эта победа стала для команды Дидье Дешама шестой в шести матчах в нынешней квалификации. Но важнее, что эти три очка позволили французам досрочно оформить выход на Евро 2024.

Бельгия параллельно также выиграла в гостях у Австрии. Обе команды сегодня могли выйти на Евро 2024, но благодаря победе 3:2 именно бельгийцы прошли дальше.

Португалии можно было не побеждать Словакию, ведь в параллельной игре Люксембург потерял очки и досрочно забронировала место в топ-2 группы. Однако команда Криштиану Роналду не оглядывалась на параллельную встречу, а самостоятельно решила все вопросы, выиграв 3:2.

Напомним, что Евро 2024 состоится в Германии - эта национальная сборная автоматически получила место в финальной части.

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