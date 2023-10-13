Роналду отметился забитым голом в юбилейном матче за сборную Португалии

На седьмом туре отборочных матчей к Чемпионату Европы-2024 Португалия принимала Словаки на своем поле.

Этот матч стал 200-м в карьере Криштиану Роналду за сборную Португалии. На 29-й минуте лидер и капитан португальской команды реализовал пенальти. Этот гол стал вторым для Португалии в этой игре.

Таким образом, Роналду отметился забитым голом в юбилейном матче. Кроме того, это 124-й гол игрока "Аль-Насра" за сборную Португалии. Более 100 голов за сборную, кроме Роналду, забил только бывший футболист сборной Ирана Али Даэи – 109.