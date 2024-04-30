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Экс-игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера

Новости футбола Вчера, 10:40
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Экс-игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера Экс-игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера

Ранее центральный защитник Челси Тьяго Силва объявил о том, что он покинет стан «пенсионеров» после четырёх лет в клубе. Но, как считает экс-полузащитник Баварии и сборной Англии Оуэн Хагривз, команда Маурисио Почеттино совершила ошибку, позволив ему уйти:

«Челси должен был его оставить. Я думаю, они просто должны были. Причина состоит в том, что плохой сезон проводят они из-за отсутствия лидеров. Нет опытных игроков. Челси должен набирать их, а не терять!

Силва же выиграл Лигу чемпионов и является одним из лучших центрбеков всех времен. Он был бы хорошим наставником для тех молодых центральных защитников, которые у них есть: Колвилла, Бадиашиля, Дисаси.

Такие ребята бесценны в раздевалке. Такой парень, как Силва, который прошел через это и сделал это, не падает духом в ответственные моменты. Он все еще может играть. Так важно иметь наставников, когда ты проходишь через это, - этот парень был бы лучшим наставником на свете», – цитирует ХагривзаHITC.

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