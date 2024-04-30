Брайтон летом оформит необычный трансфер. Речь не о футболисте или тренере

Обыденным делом в футболе для нас стали трансферы футболистов, несколько реже клубы покупают или продают тренеров. Но Брайтон летом оформит достаточно необычный переход.

Флориан Плеттенберг считает, что «чайки» закончили трансфер врача франкфуртского Айнтрахта Флориана Пфаба, который лето возглавит медицинский отдел клуба АПЛ. Пфаба хорошо знают в Германии, поскольку помимо франкфуртского клуба он также работал в структуре Баварии и Ингольштадта.

Такой специалист Брайтону точно не помешает, так как в один момент в лазарете команды Роберто Де Дзерби оказывалось более десятка футболистов. При Пфабе же Айнтрахт имел самое меньшее количество мышечных травм, что вылилось в победу в Лиге Европы и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

48-летний специалист работает в стане франкфуртского клуба с 2019 года, а в Брайтон, как сообщается, он перейдет за 250 тысяч евро, что весьма вероятно сделает его самым дорогим врачом в мире футбола.