Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом

Бывший вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш близок к возвращению в чемпионат Испании.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португалец прошёл медосмотр в Вильярреале и готов присоединиться к «желтой субмарине». Его контрактом владеет английский Вулверхэмптон, но уже год как он выступает на правах аренды в Бенфике.

Но арендное соглашение с португальским клубом будет разорвано и к своему новому коллективу Гедеш сможет присоединиться уже в это трансферное окно.

Чемпионат Испании для Гонсалу не чужд, ведь в 2017-2022 годах он представлял Валенсию, в которую пришел из ПСЖ, где провел только вторую половину сезона 2016/2017.

Сумма трансфера пока неизвестна, ноTransfermarkt оценивает 27-летнего вингера в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш сыграл в 14 матчах Бенфики, где получил только 275 минут игрового времени. На протяжении их отметился двумя результативными передачами.

Ранее «орлы» откинули все сообщения СМИ по поводу продажи своего молодого полузащитника Жоау Невеша.