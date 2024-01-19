EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом

Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом

Новости футбола Сегодня, 07:26
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Фото: twitter.com/FabrizioRomano / автор неизвестен

Бывший вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш близок к возвращению в чемпионат Испании.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португалец прошёл медосмотр в Вильярреале и готов присоединиться к «желтой субмарине». Его контрактом владеет английский Вулверхэмптон, но уже год как он выступает на правах аренды в Бенфике.

Но арендное соглашение с португальским клубом будет разорвано и к своему новому коллективу Гедеш сможет присоединиться уже в это трансферное окно.

Чемпионат Испании для Гонсалу не чужд, ведь в 2017-2022 годах он представлял Валенсию, в которую пришел из ПСЖ, где провел только вторую половину сезона 2016/2017.

Сумма трансфера пока неизвестна, ноTransfermarkt оценивает 27-летнего вингера в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш сыграл в 14 матчах Бенфики, где получил только 275 минут игрового времени. На протяжении их отметился двумя результативными передачами.

Ранее «орлы» откинули все сообщения СМИ по поводу продажи своего молодого полузащитника Жоау Невеша.

Связанные команды и лиги
Вулверхэмптон Вильярреал Бенфика
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:55 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:24 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024 Новости тенниса Вчера, 22:43 Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024
Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал Новости футбола Вчера, 18:09 Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Вчера, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Вчера, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года