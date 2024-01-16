Бенфика ответила, есть ли переговоры с Юнайтед по игроку молодежного состава

Бенфика опубликовала объяснение, ведут ли с ними переговоры относительно игрока молодежного состава Жоау Невеша.

Как сообщает лиссабонский клуб, ни Манчестер Юнайтед, ни один другой коллектив, не связывался с ними относительно потенциального трансфера молодого полузащитника Жоау Невеша. также Бенфика добавила, что у них и нет намерения вести диалог с другими клубами.

Напомним, журналист Фабрицио Романо сообщал, что скауты Манчестер Юнайтед приехали в Португалию специально для того, чтобы понаблюдать за полузащитником Бенфики Жоау Невешем.

По данным инсайдера, "красные дьяволы" намерены завершить трансфер 19-летнего футболиста в следующее трансферное окно. В текущем сезоне Невеш сыграл 16 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Соглашение молодого таланта с португальским клубом действует до июня 2028 года.