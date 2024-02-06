Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока

Во вторник, 6 февраля, футбольная ассоциация Египта объявила имя нового главного тренера национальной сборной. На должность был назначен 57-летний легендарный футболист Хусам Хасан.

На посту он сменил Руя Виторию, который был отправлен в отставку после неудачного выступления на Кубке африканских наций.

Египтянин Хасан тренировал в основном на родине. Последним место работы тренера был Аль-Масри, который он покинул в 2023 году. В 2013-2014 годах специалист возглавлял сборную Иордании.

В качестве футболиста Хасан сыграл 176 матчей за сборную Египта и забил 68 мячей. Вместе с Фараонами трижды становился чемпионом Африки, а завершил карьеру в национальной команде в 2006 году.

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

Египет после 2 туров лидирует в своей группе в отборе на чемпионат мира-2026. Фараоны обыграли Сьерра-Леоне (2:0) и Джибути (6:0). Также в их группе играют Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и Эфиопия.