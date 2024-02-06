Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока
Во вторник, 6 февраля, футбольная ассоциация Египта объявила имя нового главного тренера национальной сборной. На должность был назначен 57-летний легендарный футболист Хусам Хасан.
На посту он сменил Руя Виторию, который был отправлен в отставку после неудачного выступления на Кубке африканских наций.
Египтянин Хасан тренировал в основном на родине. Последним место работы тренера был Аль-Масри, который он покинул в 2023 году. В 2013-2014 годах специалист возглавлял сборную Иордании.
В качестве футболиста Хасан сыграл 176 матчей за сборную Египта и забил 68 мячей. Вместе с Фараонами трижды становился чемпионом Африки, а завершил карьеру в национальной команде в 2006 году.
Египет после 2 туров лидирует в своей группе в отборе на чемпионат мира-2026. Фараоны обыграли Сьерра-Леоне (2:0) и Джибути (6:0). Также в их группе играют Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и Эфиопия.