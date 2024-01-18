Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций Египет играл против Ганы.

Обе команды не смогли победить в первом туре - Египет с трудом вырвал ничью у скромного Мозамбика, а Гана уступила Кабо-Верде. Следовательно, обеим командам нужно было побеждать в отчетном поединке.

Первый тайм не получился богатым на события, но его концовка явно не понравилась египетским болельщикам. В компенсированное к первому тайму время капитан и лидер Фараонов Мохаммед Салах получил травму и был вынужден покинуть поле. И молниеносно, спустя минуту, Гана уже вышла вперед, благодаря голу Мохаммеда Кудуса.

Во втором тайме самая титулованная команда Африки наращивала давление и отыгралась усилиями Омара Мармуша. Но радость египтян была недолгой: в следующей же атаке Гана снова вышла перед. Причем забил все тот же Кудус.

К чести Египта, команда не сдавалась и во второй раз восстановила паритет после точного удара Мостафы. Но на большее участников матча уже не хватило.

В заключительном туре группового этапа Египет сыграет с Кабо-Верде, Гана встретится с Мозамбиком. Но сперва Мозабик и Кабо-Верде 19 января сыграют свой матч второго тура.

⌚ FULL-TIME!



4 goals divided equally as Egypt and Ghana share the points in an intense contest. 😮‍💨#TotalEnergiesAFCON2023 | #EGYGHA pic.twitter.com/JuyxkrdeEH — CAF (@CAF_Online) January 18, 2024

Кубок африканских наций

2-й тур. Группа В

Египет - Гана - 2:2

Голы: Мармуш, 69, Мостафа, 74 - Кудус, 45+3, 71