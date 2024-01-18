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Египет и Гана сыграли в зрелищную ничью на Кубке африканских наций

Новости футбола Сегодня, 16:59
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Египет и Гана сыграли в ничью в зрелищном матче КАН Египет и Гана сыграли в ничью в зрелищном матче КАН

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций Египет играл против Ганы.

Обе команды не смогли победить в первом туре - Египет с трудом вырвал ничью у скромного Мозамбика, а Гана уступила Кабо-Верде. Следовательно, обеим командам нужно было побеждать в отчетном поединке.

Первый тайм не получился богатым на события, но его концовка явно не понравилась египетским болельщикам. В компенсированное к первому тайму время капитан и лидер Фараонов Мохаммед Салах получил травму и был вынужден покинуть поле. И молниеносно, спустя минуту, Гана уже вышла вперед, благодаря голу Мохаммеда Кудуса.

Во втором тайме самая титулованная команда Африки наращивала давление и отыгралась усилиями Омара Мармуша. Но радость египтян была недолгой: в следующей же атаке Гана снова вышла перед. Причем забил все тот же Кудус.

К чести Египта, команда не сдавалась и во второй раз восстановила паритет после точного удара Мостафы. Но на большее участников матча уже не хватило.

В заключительном туре группового этапа Египет сыграет с Кабо-Верде, Гана встретится с Мозамбиком. Но сперва Мозабик и Кабо-Верде 19 января сыграют свой матч второго тура.

Кубок африканских наций
2-й тур. Группа В
Египет - Гана - 2:2
Голы: Мармуш, 69, Мостафа, 74 - Кудус, 45+3, 71

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