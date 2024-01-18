Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле

В четверг, 18 января, Египет и Гана провели матч второго тура Кубка Африканских наций.

В компенсированное к первому тайму время, на 45+2 минуте, капитан и лидер сборной Египта получил травму. После осмотра медиков, он не смог продолжить матч и покинул поле. На замену вышел Мостафа Фати. Для Египта плохие новости не завершились, через одну минуту Гана уже вышла вперед, благодаря голу Мохаммеда Кудуса.

В финальной стадии КАН 2023 сыграют 24 национальных сборных. Матч-открытие состоится 13 января, а финальная игра запланирована на 11 февраля.

Начиная с 1/8 финала матчи проходят по Олимпийской системе: команда, которая проиграла, сразу же покидает турнир. Титул чемпионов на Кубке африканских наций 2023 защищает Сенегал, который в 2021 году впервые в истории выиграл этот титул.

Напомним вам расписание и результаты всех матчей Кубка африканских наций.