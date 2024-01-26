Два игрока сборной Замбии забанены за употребление наркотиков
Два зимбабвийских крикетиста, Уэссли Мадевере и Брендон Мавута, дисквалифицированы на четыре месяца за нерегулярное употребление наркотических веществ, сообщает Крикет Зимбабве.
Во время дисциплинарного слушания оба крикетиста признали свою вину в нарушении Трудового кодекса Крикета Зимбабве после того, как внутренний допинг-тест в декабре прошлого года показал положительный результат.
Мадевере и Мавута были оштрафованы на 50 процентов своей зарплаты в течение трех месяцев.
При вынесении вердикта, Крикет Зимбабве учел, что спортсмены признавали свою вину и уже начали работу над тем, чтобы очистить свои организмы от наркотиков.
Еще один игрок - Кевин Касуза - вскоре должен предстать перед судом по похожему обвинению. На данный момент он уже отстранен от всех видов крикета и ожидает результатов своего слушания по обвинению, которые он получил на прошлой неделе.