Клуб из второго дивизиона Польши сыграет в Лиге Европы

Редко можно увидеть, чтобы клуб не из высшей лиги своей страны играл в еврокубках, но в следующем сезоне может возникнуть такой прецедент.

Польский клуб Висла Краков, который выступает во второй по силе страны выиграл Кубок Польши, обыграв в финале Погонь Щецин, и получил право играть в Лиге Европы сезона-2023/24. Сегодня стало известно, что Висла получила от УЕФА атестат на участие в турнире.

Однако пробиться в основной раунд Висле будет крайне тяжело, поскольку она стартует с первого раунда квалификации.

Последний раз Висла играла в еврокубках в сезоне-2011/12. Тогда она она дошла до 1/16 финала, где проиграла Стандарду из Льежа.

Во Второй лиге Польши Висла занимает шестое место, позволяющее играть в плей-офф за право повыситься в классе.