Клуб из второго дивизиона Польши сыграет в Лиге Европы
Новости футбола Сегодня, 14:04
twitter.com/WislaKrakowSA
Редко можно увидеть, чтобы клуб не из высшей лиги своей страны играл в еврокубках, но в следующем сезоне может возникнуть такой прецедент.
Польский клуб Висла Краков, который выступает во второй по силе страны выиграл Кубок Польши, обыграв в финале Погонь Щецин, и получил право играть в Лиге Европы сезона-2023/24. Сегодня стало известно, что Висла получила от УЕФА атестат на участие в турнире.
Однако пробиться в основной раунд Висле будет крайне тяжело, поскольку она стартует с первого раунда квалификации.
Последний раз Висла играла в еврокубках в сезоне-2011/12. Тогда она она дошла до 1/16 финала, где проиграла Стандарду из Льежа.
Во Второй лиге Польши Висла занимает шестое место, позволяющее играть в плей-офф за право повыситься в классе.
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