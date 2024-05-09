"Моя игра стала более непредсказуемой". Надаль прокомментировал успех на старте Мастерса в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В первом раунде турнира испанец добыл волевую победу над представителем Нидерландов Зизу Бергса - 4:6, 6:3, 6:4.

Сам легендарный испанец, комментируя успех, отметил, что его игра стала более “нестандартной и непредсказуемой”.

"Это был не самый лучший мой матч. Без сомнения, я готовился лучше, чем выступил сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это на старте турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем ранее. Последние два года я не часто играл. Но я думаю, что в дальнейшем смогу выступить гораздо лучше, чем сегодня", — сказал Надаль в интервью на корте.