Надаль стартовал с тяжелой победы на турнире в Риме
Новости тенниса Сегодня, 10:48
Фото: twitter.com/atptour
Легендарный Рафаэль Надаль стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
В первом раунде испанец в напряженном поединке обыграл представителя Нидерландов Зизу Бергса - 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели корте почти 3 часа (2 часа и 47 минут).
По ходу встречи Надаль совершил 4 двойных ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде бывшая первая ракетка мира сразится против седьмого сеяного Хурберта Хуркача из Польши.
Напомним, что в апреле Надаль прекратил борьбу на последнем для себя Мастерсе в Мадриде. В 1/8 финала испанец Рафа Надаль уступил чешскому теннисисту Иржи Легечке.
- ATP 1000. Рим. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:4
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