Надаль стартовал с тяжелой победы на турнире в Риме

Легендарный Рафаэль Надаль стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В первом раунде испанец в напряженном поединке обыграл представителя Нидерландов Зизу Бергса - 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели корте почти 3 часа (2 часа и 47 минут).

По ходу встречи Надаль совершил 4 двойных ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде бывшая первая ракетка мира сразится против седьмого сеяного Хурберта Хуркача из Польши.

Напомним, что в апреле Надаль прекратил борьбу на последнем для себя Мастерсе в Мадриде. В 1/8 финала испанец Рафа Надаль уступил чешскому теннисисту Иржи Легечке.