Звезда Топ Гир Фредди Флинтофф работает над шоу про крикет на ВВС

Легенда английского крикета Эндрю “Фредди” Флинтофф вернулся на телевидение впервые после того, как попал в ужасную аварию во время съемок автомобильного шоу Топ Гир для ВВС. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, что в декабре 2022 года Флинтофф попал в аварию за рулем трехколесного автомобиля с открытым верхом на скорости более 200 км/час без каких-либо подушек безопасности. Следствием этого инцидента сталли несколько сломанных ребер и травмы на лице крикетиста. ВВС в свою очередь объявила, что приостанавливает выпуск Топ Гир до “обозримого будущего”.

Тогда стороны договорились, что медиагигант выплатит Флинтоффу 9 млн фунтов убытков потери прибыли в результате аварии на два года.

Bumped into this bloke in Morocco 🇲🇦 @BBC_TopGear 😘 pic.twitter.com/V7g3bOe4Db — Andrew Flintoff (@flintoff11) November 28, 2022

Однако, как стало известно, Эндрю Флинтофф может вернуться на ВВС. Бывший ведущий Топ Гир общался со съемочной группой, а также проводил встречу с продюсерской компанией для создания второй серии крикетного шоу “Поле мечты” на ВВС.

Источники, близкие к бывшему крикетисту сборной Англии, сообщают, что команда Флинтоффа начала работу над шоу в прошлом месяце. Съемки начнутся весной, когда немного потеплеет, и будут проходить на Севере Англии.

Напомним, что 46-летний Эндрю Флинтофф - бывший игрок сборной Англии по крикету, а в феврале 2006 года был капитаном сборной Англии в матчах против Индии. В 2010 году спортсмен стал впервые привлекаться к работе на телевидении, прокомментировав, например, несколько матчей Чемпионата мира по дартсу.

В 2012 году Флинтофф стал продюсером документального фильма, который рассказывает о проблемах с клинической депрессией у спортсменов. В том же году он дебютировал в профессиональном боксе, победив Ричарда Доусона во время вечера бокса в Манчестере.

🏏 Here's some good news to kick off your Friday - Freddie Flintoff's (@flintoff11) Field of Dreams is coming back for a second series!

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В 2014 году Эндрю стал соведущим кулинарного шоу на Sky, а вскоре появился в драме ВВС “Любовь, вранье и рекорды”.

В 2018 году было объявлено, что Флинтофф присоединится к новой команде ведущих Топ Гир.