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Звезда Топ Гир Фредди Флинтофф работает над шоу про крикет на ВВС

Новости крикета Сегодня, 08:46
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Звезда Топ Гир Фредди Флинтофф работает над шоу про крикет на ВВС Звезда Топ Гир Фредди Флинтофф работает над шоу про крикет на ВВС

Легенда английского крикета Эндрю “Фредди” Флинтофф вернулся на телевидение впервые после того, как попал в ужасную аварию во время съемок автомобильного шоу Топ Гир для ВВС. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, что в декабре 2022 года Флинтофф попал в аварию за рулем трехколесного автомобиля с открытым верхом на скорости более 200 км/час без каких-либо подушек безопасности. Следствием этого инцидента сталли несколько сломанных ребер и травмы на лице крикетиста. ВВС в свою очередь объявила, что приостанавливает выпуск Топ Гир до “обозримого будущего”.

Тогда стороны договорились, что медиагигант выплатит Флинтоффу 9 млн фунтов убытков потери прибыли в результате аварии на два года.

Однако, как стало известно, Эндрю Флинтофф может вернуться на ВВС. Бывший ведущий Топ Гир общался со съемочной группой, а также проводил встречу с продюсерской компанией для создания второй серии крикетного шоу “Поле мечты” на ВВС.

Источники, близкие к бывшему крикетисту сборной Англии, сообщают, что команда Флинтоффа начала работу над шоу в прошлом месяце. Съемки начнутся весной, когда немного потеплеет, и будут проходить на Севере Англии.

Напомним, что 46-летний Эндрю Флинтофф - бывший игрок сборной Англии по крикету, а в феврале 2006 года был капитаном сборной Англии в матчах против Индии. В 2010 году спортсмен стал впервые привлекаться к работе на телевидении, прокомментировав, например, несколько матчей Чемпионата мира по дартсу.

В 2012 году Флинтофф стал продюсером документального фильма, который рассказывает о проблемах с клинической депрессией у спортсменов. В том же году он дебютировал в профессиональном боксе, победив Ричарда Доусона во время вечера бокса в Манчестере.

В 2014 году Эндрю стал соведущим кулинарного шоу на Sky, а вскоре появился в драме ВВС “Любовь, вранье и рекорды”.

В 2018 году было объявлено, что Флинтофф присоединится к новой команде ведущих Топ Гир.

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