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Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс

Новости крикета Сегодня, 06:20
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс Фото с сайта espncricinfo.com/Автор неизвестен

Гарри Брук отправляется домой из тренировочного лагеря Англии перед Тестовым туром по Индии по личным причинам. По сообщениямTheGuardian он не вернется в ближайшее время и Дэн Лоуренс из Суррея был вызван ему на замену. Как ожидается, он прибудет в течение следующих 48 часов.

Совет по крикету Англии и Уэльса (ECB) подтвердил, что Брук покинет команду, которая в настоящее время находится в Дубае, готовясь к началу первого теста в четверг.

«Семья Брука уважительно просит о конфиденциальности в это время. В свете этогоECBи семья Гарри любезно просит средства массовой информации и общественность уважать их стремление к конфиденциальности и воздерживаться от вторжения в их личное пространство», — говорится в заявленииECB.

Дэн Лоуренс в настоящее время играет в ОАЭ в Международной лиге Т20 и в последнее время показывает отличные результаты в короткой форме игры. В «Сотне» Дэн был вторым по результативности бомбардиром «Лондон Спирит» с 151 пробегом при показателе результативности 164,13. А в T20 Blast он финишировал вторым по результативности бомбардиром Эссекса, набрав 386 очков при выдающемся показателе результативности 153,1, когда его команда дошла до финала, где проиграла Сомерсету.

Лоуренс не участвовал в Тестах сборной Англии с марта 2022 года против Вест-Индии. 26-летний игрок набрал 91 балл в Бриджтауне во втором тесте, но в остальном у него были проблемы с пробежками.

Другой вариант для Англии в первом Тесте в Индии - сыграть и с Джонни Бэрстоу, и с Беном Фоксом, вместо того, чтобы выбирать между ними двумя.

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