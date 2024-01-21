Гарри Брук пропустит тур по Индии по личным причинам. Вместо него вызван Дэн Лоуренс

Гарри Брук отправляется домой из тренировочного лагеря Англии перед Тестовым туром по Индии по личным причинам. По сообщениямTheGuardian он не вернется в ближайшее время и Дэн Лоуренс из Суррея был вызван ему на замену. Как ожидается, он прибудет в течение следующих 48 часов.

Совет по крикету Англии и Уэльса (ECB) подтвердил, что Брук покинет команду, которая в настоящее время находится в Дубае, готовясь к началу первого теста в четверг.

«Семья Брука уважительно просит о конфиденциальности в это время. В свете этогоECBи семья Гарри любезно просит средства массовой информации и общественность уважать их стремление к конфиденциальности и воздерживаться от вторжения в их личное пространство», — говорится в заявленииECB.

Дэн Лоуренс в настоящее время играет в ОАЭ в Международной лиге Т20 и в последнее время показывает отличные результаты в короткой форме игры. В «Сотне» Дэн был вторым по результативности бомбардиром «Лондон Спирит» с 151 пробегом при показателе результативности 164,13. А в T20 Blast он финишировал вторым по результативности бомбардиром Эссекса, набрав 386 очков при выдающемся показателе результативности 153,1, когда его команда дошла до финала, где проиграла Сомерсету.

Лоуренс не участвовал в Тестах сборной Англии с марта 2022 года против Вест-Индии. 26-летний игрок набрал 91 балл в Бриджтауне во втором тесте, но в остальном у него были проблемы с пробежками.

Другой вариант для Англии в первом Тесте в Индии - сыграть и с Джонни Бэрстоу, и с Беном Фоксом, вместо того, чтобы выбирать между ними двумя.